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В Алма-Ате поставили памятник Виктору Цою

19:01, 21 июня, 2018
Евгений Кандаков
19:01, 21 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#культура\n#музыка\n#Казахстан\n#кино\n#памятники\n#Виктор Цой\n#музыканты\n#рок
Фото: kinopoisk.ru
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Бронзовую скульптуру установили на месте съемок фильма «Игла» с участием рок-звезды.  

Алма-Ата. Казахстан. Бронзовая скульптура Виктора Цоя появилась на улице Тулебаева в Алма-Ате. Памятник звезде советского рока открыли в день его рождения, 21 июня, сообщают «Известия»

Автор монумента - скульптор Матвей Макушкин. Его произведение показывает не столько самого лидера группы «Кино», сколько его героя Моро из фильма «Игла» Рашида Нугманова.   

Напомним, в этой картине, снятой на студии «Казахфильм» за 3 года до трагической гибели музыканта, Виктор Цой сыграл главную роль. А на улице Тулебаева происходит финальная сцена ленты. 

В «Игле» прозвучали ставшие культовыми песни «Звезда по имени Солнце», «Группа крови» и ряд других.

19:01, 21 июня, 2018
Евгений Кандаков
446
0
#культура\n#музыка\n#Казахстан\n#кино\n#памятники\n#Виктор Цой\n#музыканты\n#рок

 

 

 


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