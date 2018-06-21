В Алма-Ате поставили памятник Виктору Цою

Бронзовую скульптуру установили на месте съемок фильма «Игла» с участием рок-звезды.

Алма-Ата. Казахстан. Бронзовая скульптура Виктора Цоя появилась на улице Тулебаева в Алма-Ате. Памятник звезде советского рока открыли в день его рождения, 21 июня, сообщают «Известия».

Автор монумента - скульптор Матвей Макушкин. Его произведение показывает не столько самого лидера группы «Кино», сколько его героя Моро из фильма «Игла» Рашида Нугманова.

Напомним, в этой картине, снятой на студии «Казахфильм» за 3 года до трагической гибели музыканта, Виктор Цой сыграл главную роль. А на улице Тулебаева происходит финальная сцена ленты.

В «Игле» прозвучали ставшие культовыми песни «Звезда по имени Солнце», «Группа крови» и ряд других.