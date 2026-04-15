Ижевск. Удмуртия. Министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Михаил Баранов прокомментировал повышение стоимости проезда в Ижевске до 45 рублей и рассказал подробности принятия решения об изменении тарифа. Комментарий министра получил корреспондент «Сусанина».

Напомним, с 15 апреля проезд в общественном транспорте Ижевска подорожал до 45 рублей. Рост составил 10 рублей. В последний раз тариф меняли в 2024 году.

«С просьбой пересмотреть тариф в министерство обратились перевозчики, предоставив обосновывающие документы. Предложения по повышению проезда были разные — от 50 до 58 рублей за билет. Мы проанализировали предоставленные документы и пришли к выводу, что справедливым тарифом для перевозчиков будет 45 рублей. Расчёт строится исходя из фактических затрат перевозчика и на основании правил расчёта утверждается тариф. То есть цифра 45 рублей появилась не из-за пожеланий, а на основании подсчётов», — отметил Михаил Баранов.

При этом на ряде маршрутов, работающих без кондукторов, сегодня с пассажиров продолжали брать плату по старому тарифу — 35 рублей.