В Удмуртии досрочно закончилось оформление прав на муниципальную недвижимость

15:18, 14 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
82
0
#Ижевск
#Удмуртия
#недвижимость
Источник фото: ИА «Сусанин»
Ранее стояла цель завершить работы к концу текущего года.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии раньше срока выполнили план по постановке на учёт и регистрации прав на объекты недвижимости, находящиеся в собственности муниципалитетов. Работы планировали закончить к концу 2026 года, но завершили уже в первом квартале, сообщили в администрации главы и правительства республики.

Всего за 2025–2026 годы оформили права на 4 900 объектов. Часть из них поставили на кадастровый учёт и зарегистрировали муниципальную собственность, часть по результатам работы кадастровых инженеров признали движимым имуществом, а некоторые объекты в неудовлетворительном состоянии списали из-за ветхости.

Пока недвижимость не оформлена, юридически она не закреплена за муниципалитетом. Таким объектом нельзя распоряжаться, сдавать в аренду, продавать или учитывать при планировании территории. Теперь все 4 900 объектов имеют чёткий статус.

Муниципалитетам на эту работу выделялось более 10,5 миллиона рублей.

