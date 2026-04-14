Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии раньше срока выполнили план по постановке на учёт и регистрации прав на объекты недвижимости, находящиеся в собственности муниципалитетов. Работы планировали закончить к концу 2026 года, но завершили уже в первом квартале, сообщили в администрации главы и правительства республики.

Всего за 2025–2026 годы оформили права на 4 900 объектов. Часть из них поставили на кадастровый учёт и зарегистрировали муниципальную собственность, часть по результатам работы кадастровых инженеров признали движимым имуществом, а некоторые объекты в неудовлетворительном состоянии списали из-за ветхости.

Пока недвижимость не оформлена, юридически она не закреплена за муниципалитетом. Таким объектом нельзя распоряжаться, сдавать в аренду, продавать или учитывать при планировании территории. Теперь все 4 900 объектов имеют чёткий статус.

Муниципалитетам на эту работу выделялось более 10,5 миллиона рублей.