Глазов. Удмуртия. Суд встал на сторону воспитательницы из Глазовского района, которая потеряла место из-за сокращения штата. Об этом сообщает региональное судейское сообщество.

Воспитательница рассказала в суде, что согласие на уход дала под давлением руководства. После её увольнения родители малышей и напарница написали письма с просьбой вернуть женщину обратно.

Бывшая работница детсада обратила внимание на нарушение работодателем процедуры сокращения штата. Женщине не показали полный список свободных должностей, которые она могла бы занять. Во-вторых, не учли её преимущественное право остаться.

Женщина пыталась уладить конфликт мирно, не доводя до зала суда. Поэтому задержку с подачей иска признали уважительной.

В итоге приказ об увольнении отменили. Воспитательницу восстановят в должности. За пропущенные по вине сада рабочие дни ей начислят 47 349 рублей 26 копеек, а за моральные переживания — ещё 10 тыс. рублей.