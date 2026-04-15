Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовал приём заявок по программе «Земский работник культуры» (18+). Об этом сообщает Министерство культуры республики.

Заявления на участие в конкурсном отборе с приложением подтверждающих документов можно подать с 15 апреля по 15 июля в АУК УР «Республиканский дом народного творчества», который является региональным оператором программы.

Напомним, в 2025 году в республике требовалось 72 специалиста культурной сферы. Всего в 2026 году планируется привлечь 45 специалистов.

«Это отличная возможность для специалистов сферы культуры — библиотекарей, музейных работников, руководителей творческих коллективов, преподавателей допобразования — получить поддержку в размере 1 млн рублей при переезде в сельские населённые пункты и малые города с числом жителей до 50 тысяч человек», — отметили в Минкультуры УР.

С перечнем вакантных должностей можно ознакомиться на сайте министерства по ссылке.

С информацией о приёме документов можно ознакомиться на сайте регоператора.