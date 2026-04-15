Ува. Удмуртия. В Уве завершился региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор» (18+). Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза региона.

За звание лучшего механизатора боролись десять сельхозработников из Малопургинского, Увинского, Сюмсинского, Игринского и Завьяловского районов. Участники прошли четыре модуля: тестирование, работа с механическим приводом и топливной системой трактора, а также фигурное вождение.

По итогу победил Максим Александров из Малопургинского района. Теперь ему предстоит отстаивать честь республики на федеральном этапе в Тамбовской области.

Второе место занял Александр Владыкин из Увинского района, на третьем месте оказался представитель Малопургинского района Вячеслав Егоров.

Напомним, в 2025 году тракторист-машинист из Удмуртии Алексей Старцев привёз бронзу с всероссийского конкурса.