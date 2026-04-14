В редакцию «Сусанина» обратилась Екатерина Т. с вопросом: «Насколько законны действия сотрудников ГАИ, которые по звонку любого гражданина, пожаловавшегося на якобы мешающий проезду автомобиль, без какой-либо проверки и без официального запроса сообщают звонящему личный мобильный телефон владельца этого автомобиля? Ведь фактически это означает, что любой злоумышленник может получить доступ к персональным данным любого водителя, просто назвав госномер его авто».

Как пояснили «Сусанину» в Госавтоинспекции Удмуртии, передача сотрудником ГАИ персональных данных автовладельца может рассматриваться как нарушение права на неприкосновенность частной жизни, а также требований законодательства о защите персональных данных.

«Сотрудники Госавтоинспекции не уполномочены предоставлять контактные данные владельцев транспортных средств по устным обращениям граждан. Если автомобиль создаёт помехи, сотрудники ведомства принимают меры реагирования в рамках своих полномочий – устанавливают владельца и связываются с ним самостоятельно. В случае нарушения правил остановки или стоянки транспортных средств, повлекшее создание препятствий для движения (въезд или выезд) других участников, сотрудниками Госавтоинспекции выполняются регламентированные действия, в том числе решается вопрос об эвакуации транспорта. Таким образом, описанная практика является неправомерной и может повлечь ответственность для должностных лиц, допустивших разглашение данных», — сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Удмуртской Республике Дмитрий Городилов.

Он добавил, что сотрудники контрольно-профилактического отделения постоянно проверяют соблюдение сотрудниками Госавтоинспекции ФЗ «О персональных данных». Фактов передачи личных данных третьим лицам выявлено не было.

