Ижевск. Удмуртия. С начала года в Удмуртии зафиксировали 84 случая присасывания клещей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Больше всего обращений поступило из Ижевска — 40 случаев. Ещё 44 эпизода разбросаны по районам. Лидируют Завьяловский (9), Игринский (4), Кезский (4), Алнашский (3), Сарапульский (3) и Увинский (3).

По два случая отмечены в Селтинском, Сюмсинском, Можгинском районах и городе Можге. По одному — в Балезинском, Вавожском, Юкаменском, Кизнерском, Красногорском, Якшур-Бодьинском районах и Воткинске. Также трижды клещи нападали на жителей Сарапула.

Среди пострадавших — 25 детей. Люди сталкивались с паразитами в лесах, на опушках, возле садовых участков, на личных подворьях и в местах отдыха.

Из 66 проверенных в лаборатории клещей пять оказались заражены боррелиозом, один — возбудителем анаплазмоза.

Напомним, первый случай присасывания клеща к человеку в этом году зафиксировали 30 марта.