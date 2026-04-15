В Удмуртии 400 школьников посетят бесплатные экскурсии по региону

11:10, 15 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии 400 школьников посетят бесплатные экскурсии по региону
11:10, 15 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
123
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школьники\n#экскурсии
Источник фото: ИА «Сусанин»
123
0

В этом году путешествия будут носить этнический характер.

Ижевск. Удмуртия. В конце учебного года для отличившихся в учебе школьников Удмуртии проведут бесплатные экскурсии по региону. Об этом сообщает министерство по туризму Удмуртии.

В путешествия отправятся 400 учеников 5-7 классов. В их числе есть и дети из семей участников СВО, занявшие призовые места на школьных олимпиадах. Экскурсионные поездки проведут с 1 по 31 мая.

Такую меру поддержки в Удмуртии реализуют уже в третий раз. В этом году ребята познают этническую Удмуртию и узнают больше о местном фольклоре и обрядах. Такое направление экскурсий было выбрано в соответствии с действующим Годом единства народов России. 

11:10, 15 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
123
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школьники\n#экскурсии