Ижевск. Удмуртия. За 2025 год в центрах колоректального рака проверили почти 2,5 тыс. жителей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

У 203 подтвердилась онкология, ещё у 1 446 обнаружили доброкачественные образования. Всех вовремя направили на операцию.

Напомним, центры работают с января прошлого года на базе пяти больниц: 1 РКБ, ГКБ №№9, 6, 2 и Глазовской межрайонной больницы.

Пациенты попадают в центры после диспансеризации, если анализ кала показал скрытую кровь. Им делают колоноскопию, при необходимости — под седацией.

«Колоректальный рак часто может протекать скрыто. Например, в нашем эндоскопическом центре злокачественные новообразования толстой кишки были выявлены в процессе исследования у трёх пациентов в возрасте от 44 до 68 лет, которые поступили в стационар с неуточненной анемией. Проведенная биопсия диагноз подтвердила», — привёл пример заведующий эндоскопическим отделением ГКБ №9 Владимир Михайлов.

В структуре смертности от онкозаболеваний этот вид рака в регионе на втором месте. В группе риска — люди старше 45 лет. Анализ на скрытую кровь в рамках диспансеризации положен раз в два года для возраста 40–64 года и ежегодно для категории 65–75 лет.