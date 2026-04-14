Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчика на содержание городского пляжа. Начальная цена контракта составляет 660 тысяч рублей.

В обязанности исполнителя войдут уборка территории, вывоз мусора, покраска малых архитектурных форм, скашивание травы, а также обеспечение работы питьевых фонтанчиков.

Кроме того, подрядчик должен установить на пляже два мобильных туалета, ежедневно обслуживать их, откачивать отходы и пополнять расходные материалы, включая туалетную бумагу и дезодорирующую жидкость. Срок содержания определён с 1 июня по 30 сентября.

Заявки от подрядчиков принимаются до 22 апреля.

Напомним, в прошлом году на содержание пляжа выделялось 700 тысяч рублей.