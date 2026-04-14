Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

На содержание городского пляжа в Ижевске выделили 660 тысяч рублей

14:39, 14 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На содержание городского пляжа в Ижевске выделили 660 тысяч рублей
14:39, 14 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
88
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пляж
Источник фото: ИА «Сусанин»
88
0

Подрядчик будет работать в период с 1 июня по 30 сентября.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчика на содержание городского пляжа. Начальная цена контракта составляет 660 тысяч рублей.

В обязанности исполнителя войдут уборка территории, вывоз мусора, покраска малых архитектурных форм, скашивание травы, а также обеспечение работы питьевых фонтанчиков.

Кроме того, подрядчик должен установить на пляже два мобильных туалета, ежедневно обслуживать их, откачивать отходы и пополнять расходные материалы, включая туалетную бумагу и дезодорирующую жидкость. Срок содержания определён с 1 июня по 30 сентября.

Заявки от подрядчиков принимаются до 22 апреля.

Напомним, в прошлом году на содержание пляжа выделялось 700 тысяч рублей.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

14:39, 14 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
88
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пляж