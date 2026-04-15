Хохряки. Удмуртия. Осужденный исправительной колонии №8 в Удмуртии и его избранница зарегистрировали брак. Об этом сообщает УФСИН России по республике.

Осуждённый и его избранница поставили подписи в книге актов гражданского состояния и обменялись обручальными кольцами. Свидетельство о заключении брака молодожёнам вручила сотрудница ЗАГСа.

Первыми супругов поздравили родители и работники учреждения. После церемонии паре дали длительное свидание на трое суток.

Через шесть лет осужденный должен выйти на свободу, но он рассчитывает освободиться раньше — по условно-досрочному освобождению. Мужчина считает, что женитьба станет дополнительным стимулом.