Удмуртия. Ролик, созданный жителем Ижевска с помощью нейросети, завирусился в западном интернете и поднялся на первую строчку мирового рейтинга Shazam («Шазам»). Автором необычного кавера на песню «Седая ночь» в исполнении рэпера Канье Уэста оказался 36-летний турагент Август Септемберов, рассказал телеграм-канал «Mash».

Мужчина не имеет музыкального образования и начал экспериментировать с нейросетями в январе 2026 года просто ради интереса. До этого его работы — каверы на «Дед Максим» в стиле Билли Айлиш, «Владимирский централ» от Тейлор Свифт и «Мою игру» Эминема — уже расходились в сети.

По словам Августа, ремикс на «Седую ночь» он сделал всего за три минуты. Трек моментально разлетелся по соцсетям, вошёл в топ-100 самых прослушиваемых песен в России и занял первое место в мировом чарте Shazam. Для видео автор смонтировал нарезки с концерта Канье Уэста так, что создавалось полное впечатление, будто рэпер исполняет кавер на песню Юрия Шатунова. Ролик набрал уже 6 миллионов просмотров.

Также в сети стали появляться ИИ-каверы с голосом Канье Уэста на песни «Я Русский», «Кукла колдуна», «Широка река» и другие.