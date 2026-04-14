В Удмуртии с начала года мышиной лихорадкой заболели 49 человек

В Удмуртии с начала года мышиной лихорадкой заболели 49 человек
27
0
#Удмуртия\n#мышиная лихорадка\n#Роспотребнадзор
Источник фото: ИИ
Ижевск. Удмуртия. За первые три месяца 2026 года в Удмуртии зафиксировали 49 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом. 

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике, это на 15 эпизодов больше, чем за тот же период 2025 года. Тогда заболевших было 34.

Болезнь регистрировали в 14 муниципалитетах республики: в 11 районах — Балезинском, Вавожском, Завьяловском, Игринском, Кизнерском, Киясовском, Малопургинском, Сарапульском, Сюмсинском, Шарканском и Якшур-Бодьинском. Также в трёх городах — Ижевске, Воткинске и Можге. 

Самые высокие цифры зафиксировали в Вавожском, Киясовском и Игринском районах.

По типам заражения лидирует бытовой путь — 31 случай из 49. Ещё 14 человек подхватили инфекцию на производстве. По два заболевших связывают болезнь с лесом и садовыми участками.

