Ижевск. Удмуртия. За первые три месяца 2026 года в Удмуртии зафиксировали 49 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике, это на 15 эпизодов больше, чем за тот же период 2025 года. Тогда заболевших было 34.

Болезнь регистрировали в 14 муниципалитетах республики: в 11 районах — Балезинском, Вавожском, Завьяловском, Игринском, Кизнерском, Киясовском, Малопургинском, Сарапульском, Сюмсинском, Шарканском и Якшур-Бодьинском. Также в трёх городах — Ижевске, Воткинске и Можге.

Самые высокие цифры зафиксировали в Вавожском, Киясовском и Игринском районах.

По типам заражения лидирует бытовой путь — 31 случай из 49. Ещё 14 человек подхватили инфекцию на производстве. По два заболевших связывают болезнь с лесом и садовыми участками.