Ижевск. Удмуртия. Лауреат премий ТЭФИ, Золотой граммофон, Шансон года, Муз-ТВ, Песня года Лолита Милявская выступила в Ижевске с концертом 13 апреля. На следующий день, артистка поделилась видео в соцсетях, как покидала столицу Удмуртии.

Судя по кадрам, звезда российской эстрады отправилась из Ижевска как простая россиянка, на фирменном двухэтажном поезде «Ижевск – Москва». Там попутчицы из Удмуртии подарили ей традиционное удмуртское монисто и спели на удмуртском языке.

«Вот просто девочки подошли в вагоне-ресторане поезда! Спели старинную Удмуртскую песню и подарили потрясающее украшение! Девочки, огромное спасибо», — написала Лолита Марковна.

В видеозаписи можно услышать, как дамы поют популярную удмуртскую частушку:

«Нуназе адӟем чебер апай. / Уйин вӧзам луысал ке».

Примерный перевод: «Если бы красивая девушка, которую увидел днём, / Была бы рядом со мной ночью».