Ижевск. Удмуртия. Приём заявлений на ежегодную выплату для работающих родителей двух и более детей стартует 1 июня в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Отделения Соцфонда.

Выплаты пологаются работающим родителям, которые воспитывают двух и более детей до 18 лет либо до 23 лет при очном обучении.

Право на выплату имеют семьи, где доход на одного человека не выше полутора прожиточных минимумов за предыдущий год: в Удмуртии этот порог составляет 23 673 рубля.

Количество отработанных месяцев значения не имеет. Оформить пособие может родитель, с чьих доходов в прошлом году удержали НДФЛ. Официальный брак и совместное проживание с детьми не обязательны. Подать заявление вправе и мать, и отец независимо друг от друга. Все члены семьи должны быть гражданами России и постоянно жить в стране.

Управляющий региональным Отделением СФР Алексей Бельтюков пояснил: специалисты проверят доходы и имущество семьи. Учитываются зарплата, пенсии, пособия, стипендии, алименты и другие поступления за предыдущий год.

Нормы по недвижимости и транспорту те же, что при назначении единого пособия. Размер выплаты — разница между суммой уплаченного НДФЛ и той, что получилась бы по ставке 6% с тех же доходов.

Пример расчёта от Соцфонда: семья из четырёх человек, оба родителя получали по 30 тыс. рублей в месяц. Годовой доход — 720 тыс. рублей. Среднедушевой доход — 15 тыс. рублей. Это ниже установленного в Удмуртии лимита в 23 673 рубля, значит, семья подходит под условия.

Выплату не дадут самозанятым, ИП на спецрежимах без других доходов с НДФЛ, должникам по алиментам и лишённым родительских прав.

Подать заявление можно с 1 июня по 1 октября через портал Госуслуг, МФЦ или клиентскую службу Отделения СФР по Удмуртии.