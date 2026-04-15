Старый Чультем. Удмуртия. Первый в этом году в Удмуртии ландшафтный пожар произошёл в деревне Старый Чультем. Об этом сообщает МЧС России по республике.

На улице Слободской вспыхнула сухая растительность на площади 751 кв. м. Огонь охватил два смежных частных участка, принадлежащих одной женщине. Местные жители сбили пламя подручными средствами до приезда пожарных. Обошлось без пострадавших.

Причиной возгорания в МЧС назвали неосторожное обращение с огнём посторонних. Однако отвечать за случившееся придётся собственнице земли.

Как пояснила начальник пресс-службы МЧС России по Удмуртии Ольга Михайлова, владельцы участков в населённых пунктах обязаны вовремя убирать мусор и скашивать траву. Территория содержалась плохо, поэтому хозяйку привлекут по статье 20.4 КоАП. Ей грозит штраф до 15 тыс. рублей.