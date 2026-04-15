Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Первый в сезоне ландшафтный пожар произошёл в Удмуртии

10:32, 15 апреля, 2026
Максим Александров
Первый в сезоне ландшафтный пожар произошёл в Удмуртии
10:32, 15 апреля, 2026
Максим Александров
189
0
#Удмуртия\n#Завьяловский район\n#ландшафтный пожар
Источник фото: МЧС Удмуртии
189
0

В Завьяловском районе загорелись два участка одного владельца.

Старый Чультем. Удмуртия. Первый в этом году в Удмуртии ландшафтный пожар произошёл в деревне Старый Чультем. Об этом сообщает МЧС России по республике.

На улице Слободской вспыхнула сухая растительность на площади 751 кв. м. Огонь охватил два смежных частных участка, принадлежащих одной женщине. Местные жители сбили пламя подручными средствами до приезда пожарных. Обошлось без пострадавших.

Причиной возгорания в МЧС назвали неосторожное обращение с огнём посторонних. Однако отвечать за случившееся придётся собственнице земли. 

Как пояснила начальник пресс-службы МЧС России по Удмуртии Ольга Михайлова, владельцы участков в населённых пунктах обязаны вовремя убирать мусор и скашивать траву. Территория содержалась плохо, поэтому хозяйку привлекут по статье 20.4 КоАП. Ей грозит штраф до 15 тыс. рублей.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

10:32, 15 апреля, 2026
Максим Александров
189
0
#Удмуртия\n#Завьяловский район\n#ландшафтный пожар