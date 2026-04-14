Ижевск. Удмуртия. В региональное отделение Народного фронта поступило множество жалоб от жителей Ижевска на состояние набережной городского пруда. Горожане обратили внимание на участок от монумента «Навеки с Россией» до набережной имени Зодчего Дудина, который, по их мнению, выглядит как в фильмах про зомби-апокалипсис.

На набережной прогнили ограждения, вспучилась брусчатка, асфальт покрылся ухабами, разбиты вазоны, открыты электрощиты, люки находятся в аварийном состоянии, где-то испорчены скамейки, местами отсутствует газон. В Народном фронте отметили, что это последствия не только зимы, но и многолетнего неудовлетворительного содержания.

Общественники направили в администрацию Ижевска письмо с просьбой принять меры, усилить контроль за содержанием набережной и за действиями подрядчика в этом году. Кроме того, активисты обратили внимание на то, что фрагменты брусчатки выбрасывают в воду пруда.