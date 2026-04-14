Ижевские беспилотники научились атаковать цели тактикой «рой дронов»

13:36, 14 апреля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#беспилотники\n#дроны\n#технологии
Источник фото: SUPERCAM | Беспилотные системы
Они также самостоятельно обнаруживают цель и передают данные друг другу.

Ижевск. Удмуртия. Ижевские беспилотники Supercam (Суперкам) прошли успешное испытание технологии группового применения ударных дронов. Об этом сообщает пресс-служба Госкорпорации «Ростех».

Специалисты Ростеха испытали тактику на полигоне.

«Решение спроектировано на основе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Supercam. В его состав входят доработанные в части передачи данных барражирующие боеприпасы самолетного типа, пусковые устройства и пункт управления на автомобильной базе», — говорится в сообщении.

В ходе испытания группа дронов кружила в режиме поиска целей. Первый дрон обнаружил мишень и передал данные другим беспилотникам. Цель подтвердил человек-оператор, после этого она была поражена всеми дронами группы.

«В рамках этой технологии один человек может управлять сразу десятью барражирующими боеприпасами. При обнаружении нейросеть системы сама «опознает» цели и распределяет задачи для барражирующих боеприпасов — в какой очередности они атакуют и какой из дронов ведет объективный контроль. Испытания системы будут продолжены», — рассказали в Госкорпорации Ростех.

Отмечается, что тактика «роя дронов» может быть эффективна для преодоления ПВО противника, а также для гарантированного уничтожения сосредоточенным ударом самых сложных целей.

