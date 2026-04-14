Ижевск. Удмуртия. Более 25 млн сеянцев подготовили в Удмуртии к лесокультурному сезону 2026 года. Об этом рассказала в соцсетях руководитель Минприроды республики Роза Аснанова.

«Первые работы лесоводы начнут с 27 апреля. Под лесные культуры для весенней посадки подготовили 3,8 тысячи гектаров почвы. Традиционно Удмуртия примет участие в международной акции «Сад памяти» (6+). Каждый желающий сможет присоединиться и посадить деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны», — написала и. о. министра.

Основные мероприятия в районных лесничествах запланированы на середину мая.

Напомним, во время лесокультурного сезона 2025 года в Удмуртии подготовили более 22 млн сеянцев.