Ижевск. Удмуртия. Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов прокомментировал решение о продаже АО «Ижавиа». Напомним, авиакомпанию планируют включить в прогнозный план приватизации.

«Открытие международных рейсов требует от авиакомпании выхода на новый уровень операционной деятельности. Это предполагает целенаправленные инвестиционные вложения. В Приволжском федеральном округе «Ижавиа» — единственная региональная авиакомпания, которая на 100% принадлежит субъекту Российской Федерации. Передача таких активов инвесторам — сложившийся тренд. Мы видим в этом не завершение регионального присутствия, а стремление в будущее. Аукцион на электронной площадке будет абсолютно прозрачным и открытым. Привлеченные инвестиции позволят авиакомпании приобретать новые воздушные суда и расширять маршрутную сеть», — подытожил премьер-министр.

Своим мнением поделился и член комиссии Общественной палаты УР по экономическому развитию и предпринимательству Раиль Галиахметов.

«В условиях текущей геополитической и экономической ситуации развитие международного терминала аэропорта представляет собой не только амбициозный проект, но и огромную финансовую нагрузку, которая выходит за рамки возможностей регионального бюджета и самой авиакомпании.

Международный терминал — крупная инфраструктурная единица, требующая колоссальных инвестиций на всех этапах. Во-первых, необходимо значительное расширение штата. Во-вторых, закупка современных самолётов для международных рейсов обойдётся в миллиарды рублей. Наконец, обслуживание такой техники — это отдельная статья: регулярные проверки, запчасти, топливо и логистика, которые в сумме могут удвоить операционные расходы авиакомпании. Стать частью большой и опытной компании — это логичный и стратегически верный шаг. Это не потеря независимости, а переход к модели холдингового управления, где регион сохраняет контроль над аэропортом и получает стабильные дивиденды», — отметил эксперт.