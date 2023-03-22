На Всероссийском финале «Золотой шайбы» вавожский «Титан» вошёл в десятку лучших в средней возрастной группе

Нижний Новгород. Нижегородская область. Удмуртию на финале Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» в средней возрастной группе представляла вавожская команда «Титан». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Всего в состязаниях приняли участие 16 команд из разных субъектов России — Архангельской, Белгородской, Брянской, Калининградской, Кировской, Ленинградской, Мурманской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Пермского края, Татарстана, Республик Карелии и Коми, Удмуртии, ХМАО-Югры.

По итогам игр вавожский «Титан» вошёл в десятку лучших, заняв 9 место.

«Впечатления исключительно положительные! Ребята большие молодцы. Они доказали, в первую очередь себе, что могут дать бой абсолютно любой команде», — рассказал тренер команды «Титан» Алексей Щепин.

В младшей возрастной группе на межрегиональном финале «Золотой шайбы» с 21 по 28 марта Удмуртию представит команда «Заря» из Ижевска.

Напомним, межрегиональный финал Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» дивизиона «Полярный» проходит в Нижегородской области с 25 февраля по 28 марта 2023 года.