Команда «Знамя-Удмуртия» уступила «Никельщику» в финальном туре Высшей лиги

По итогам уходящего сезона воткинские спортсмены заняли 6 место во Всероссийских соревнованиях по хоккею с мячом.

Воткинск. Удмуртия. В Кемерово подходят к завершению стыковые игры в рамках финала Всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги сезона 2020-2021 года. В воскресенье воткинское «Знамя» встречалось с «Никельщиком» в матче за 5-е место, сообщает портал SPORTUR.RU. Противостояние завершилось победой команды из Верхнего Уфалея со счетом 8:5. Голы в составе воткинского коллектива забили Евгений Перевощиков (18-я минута), Борис Вавилов (37), Артем Никулин (64), Андрей Киселев (71) и Владимир Федосеев (78). По итогам сезона подопечные Вячеслава Никифорова заняли в турнирной таблице всероссийского первенства 6 место.

Что касается призовой тройки: в упорном поединке за третье место команда «Саяны» из Абакана со счетом 10:9 обыграла уфимский «Кировец». В финальном матче «Кузбасс-2» разгромил «Енисей-2». На 7 пропущенных в свои ворота мячей красноярцы ответили кемеровчанам единственным результативным броском.