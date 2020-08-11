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Первый фестиваль по интерактивному боксу пройдет в Ижевске

12:10, 11 августа, 2020
Анастасия Шевченко
Первый фестиваль по интерактивному боксу пройдет в Ижевске
12:10, 11 августа, 2020
Анастасия Шевченко
152
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#бокс
Фото: vk.com/minsport_ur
152
0

Для участия в турнире нужно отправить заявку до 20 августа.

Ижевск. Удмуртия. Первый республиканский фестиваль по интерактивному боксу «Спорт равных возможностей» пройдет в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Участником мероприятия может стать любой желающий старше 18 лет. Маломобильным жителям города будут помогать волонтеры. Они сориентируют на площадке, а также найдут и займут место. При этом само участие в поединке при помощи волонтера или сопровождающего лица не допускается.

Соперники будут играть на приставках, а управлять своим виртуальным боксером участники смогут с помощью стандартного игрового геймпада (контроллера). Таким образом поединок будет воспроизводиться в мельчайших подробностях и по всем правилам настоящего бокса, уточнили в пресс-службе.

Турнир пройдет в СК «Динамо» 21 августа, начало в 15:00. При этом всех участников приглашают к 13:00. В это время организаторы проведут открытую тренировку, на которой каждый сможет попробовать свои силы в интерактивном боксе.

Перед началом соревнования проведут жеребьевку для определения пар соперников. Участнику, не явившемуся ко времени начала поединка, присуждается техническое поражение, его противнику — техническая победа.

Для участия в фестивале необходимо подать заявку до 20 августа. Ее можно заполнить по ссылке, направить в отсканированном виде на электронную почту office@boxing.pfo или оставить по адресу: улица Пушкинская, 276 (БЦ «Парус», на первый этаж администратору).

К заявке прилагаются: копия паспорта, копия полиса ОМС, согласие на обработку персональных данных и расписка, гарантирующая отсутствие у спортсмена на момент соревнований таких заболеваний, которые могли бы препятствовать участию.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-963-548-24-29.

 

12:10, 11 августа, 2020
Анастасия Шевченко
152
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#бокс

 

 

 


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