Чемпионат и Кубок России по биатлону в Ижевске: расписание соревнований

Старты продлятся до 27 января.
Ижевск. Удмуртия. Расписание стартов на этапах чемпионата и Кубка России по биатлону опубликовал на своём сайте Союз биатлонистов России.
Соревнования стартуют в пятницу, 24 января и продлятся до 27 января. Местом проведения станет Республиканский спортивно-стрелковый комплекс им. Демидова.
Напомним, что чемпионат и Кубок России, а также Всероссийские соревнования по биатлону перенесли в Ижевск из Рыбинска, где на время соревнований установилась неблагоприятная погода.
Расписание:
24 января
эстафета смешанная одиночная 1ж х 6 км + 1м х 7,5 км - мужчины и женщины
эстафета смешанная 2ж х 6 км + 2м х 7,5 км - мужчины и женщины
25 января
спринт 10 км - мужчины
спринт 10 км - юниоры
спринт 7,5 км - женщины
спринт 7,5 км - юниорки
26 января
эстафета смешанная одиночная 1ж х 6 км + 1м х 7,5 км - юниоры и юниорки
эстафета смешанная 2ж х 6 км + 2м х 7,5 км - юниоры и юниорки
27 января
спринт 10 км - мужчины
спринт 10 км - юниоры
спринт 7,5 км - женщины
спринт 7,5 км - юниорки