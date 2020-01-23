Чемпионат и Кубок России по биатлону в Ижевске: расписание соревнований

Старты продлятся до 27 января.

Ижевск. Удмуртия. Расписание стартов на этапах чемпионата и Кубка России по биатлону опубликовал на своём сайте Союз биатлонистов России.

Соревнования стартуют в пятницу, 24 января и продлятся до 27 января. Местом проведения станет Республиканский спортивно-стрелковый комплекс им. Демидова.



Напомним, что чемпионат и Кубок России, а также Всероссийские соревнования по биатлону перенесли в Ижевск из Рыбинска, где на время соревнований установилась неблагоприятная погода.

Расписание:

24 января

эстафета смешанная одиночная 1ж х 6 км + 1м х 7,5 км - мужчины и женщины

эстафета смешанная 2ж х 6 км + 2м х 7,5 км - мужчины и женщины

25 января

спринт 10 км - мужчины

спринт 10 км - юниоры

спринт 7,5 км - женщины

спринт 7,5 км - юниорки

26 января

эстафета смешанная одиночная 1ж х 6 км + 1м х 7,5 км - юниоры и юниорки

эстафета смешанная 2ж х 6 км + 2м х 7,5 км - юниоры и юниорки

27 января

спринт 10 км - мужчины

спринт 10 км - юниоры

спринт 7,5 км - женщины

спринт 7,5 км - юниорки