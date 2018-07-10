Ижевский футбольный клуб «Зенит» откроет сезон 20 июля выездной игрой

Команда выйдет на поле против «Нефтехимика».

Ижевск. Удмуртия. Ижевский футбольный клуб «Зенит» откроет сезон чемпионата России среди клубов Профессиональной футбольной лиги в Нижнекамске. 20 июля ижевчане сразятся с командой клуба «Нефтехимик», сообщается на официальной странице команды в соцсети ВКонтакте.

На домашнее поле на стадионе «Купол» игроки «Зенита» выйдут 26 июля против футбольного клуба «Носта» из Новотроицка. Время матча будет объявлено позже.

«В кубке России на стадии 1/128 финала нам будет противостоять возрожденный клуб из Перми – «Звезда». Матч пройдет в понедельник 30 июля в пермской столице», - говорится в сообщении.

Подробный календарь игр обещают позднее, когда время и места проведения согласуют с клубами первенства.