Встреча против «Чертаново» завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Ижевск. Удмуртия. Футболистки ижевского «Торпедо» уступили в первом домашнем матче сезона. Игра против «Чертаново» завершилась «сухой» победой «Чертаново».

Столичные спортсменки забили по голу в каждом тайме. На 11-й минуте отметилась Дубова, на 73-й Кисконен.

«Игра была очень напряженной, и я рада, что в этот день получилось победить нашей команде», - сказала после игры Виктория Дубова.

Отметим, что в этом сезоне «Торпедо» провело три игры, в которых уступили своим соперникам. На данный момент коллектив располагается на последнем месте в Высшем дивизионе.