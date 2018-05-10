Встреча против «Чертаново» завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Ижевск. Удмуртия. Футболистки ижевского «Торпедо» уступили в первом домашнем матче сезона. Игра против «Чертаново» завершилась «сухой» победой «Чертаново».
Столичные спортсменки забили по голу в каждом тайме. На 11-й минуте отметилась Дубова, на 73-й Кисконен.
«Игра была очень напряженной, и я рада, что в этот день получилось победить нашей команде», - сказала после игры Виктория Дубова.
Отметим, что в этом сезоне «Торпедо» провело три игры, в которых уступили своим соперникам. На данный момент коллектив располагается на последнем месте в Высшем дивизионе.