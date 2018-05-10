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Футболистки ижевского «Торпедо» уступили в первом домашнем матче сезона

09:25, 10 мая, 2018
Георгий Поветкин
09:25, 10 мая, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Встреча против «Чертаново» завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Ижевск. Удмуртия. Футболистки ижевского «Торпедо» уступили в первом домашнем матче сезона. Игра против «Чертаново» завершилась «сухой» победой «Чертаново».

Столичные спортсменки забили по голу в каждом тайме. На 11-й минуте отметилась Дубова, на 73-й Кисконен.

«Игра была очень напряженной, и я рада, что в этот день получилось победить нашей команде», - сказала после игры Виктория Дубова.

Отметим, что в этом сезоне «Торпедо» провело три игры, в которых уступили своим соперникам. На данный момент коллектив располагается на последнем месте в Высшем дивизионе.

09:25, 10 мая, 2018
Георгий Поветкин
46
0
#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия

 

 

 


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