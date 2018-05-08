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Сотрудники глазовского «Прогресса» получат предложение о работе из других спортивных учреждений

17:00, 08 мая, 2018
Георгий Поветкин
17:00, 08 мая, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижевск\n#Глазов\n#футбол\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: vk.com/mfc_progress
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Также до конца мая власти Удмуртии и руководство республики ждут предложений от потенциальных инвесторов на финансирование на следующий сезон.

Глазов. Удмуртия. Сотрудники и тренеры глазовского «Прогресса» получат предложение о работе из других спортивных учреждений. Также до конца мая власти Удмуртии и руководство республики ждут предложений от потенциальных инвесторов на финансирование на следующий сезон. Об этом в своем Инстаграм написал первый зампред правительства Удмуртии Александр Свинин.

Напомним, накануне стало известно о том, что команду из Удмуртии не допустили до розыгрыша плей-офф Суперлиги из-за долгов.

По словам Свинина, правительство выполнило перед клубом свои обязательства - зарплаты игроков перечисляются на счёт Клуба в полном объёме.

«К сожалению, не смогли прийти к конструктивным отношениям с руководством «Прогресса» (напомню, полностью частной команды)», - написал первый вице-премьер.

Также в сообщении уточняется, что в 2017 году республика выделила 160% средств на содержание клуба (а должна была 80%, ещё 20% - вклад учредителей). В 2018 году ситуация не изменилась - руководство не привлекло спонсоров и финансирование осталось государственным.

Помимо в помощи в трудоустройстве, игрокам помогут отстоять их нарушенные права в суде.

«Напомню, с этого года все частные клубы поддерживаются республикой в пропорции не более 50/50. Профессиональный спорт должен быть, но он должен уметь зарабатывать. Высвобожденные ресурсы мы направляем на детско-юношеский спорт. Вот такая экономика спорта», - уточнил Свинин.

17:00, 08 мая, 2018
Георгий Поветкин
308
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#спорт\n#Ижевск\n#Глазов\n#футбол\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


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