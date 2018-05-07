Глазовский «Прогресс» не допустили до розыгрыша плей-офф из-за долгов перед лигой

Соответствующее решение приняли на заседании комиссии АМФР в понедельник, 7 апреля.

Глазов. Удмуртия. Глазовский мини-футбольный клуб «Прогресс» не допустили до розыгрыша плей-офф из-за долгов перед лигой. Соответствующее решение приняли на заседании комиссии АМФР в понедельник, 7 апреля.

«Согласно спортивному принципу, его место займет «Политех» (Санкт-Петербург), а на место «Политеха» с 10-й строчки поднимается «Новая генерация» (Сыктывкар)», - говорится в сообщении.

Кроме «Прогресса» лицензию отозвали у смоленского «Автодора» и московской «Дины».

«В этой связи клубы «Дина», «Прогресс» и «Автодор» не допускаются к жеребьевке календаря первого этапа чемпионата России по мини-футболу сезона 2018/19 годов», - говорится в сообщении.

Обновленная сетка плей-офф выглядит следующим образом:

«Газпром-Югра» (Югорск) – «Новая генерация» (Сыктывкар)

«Тюмень» - «Политех» (Санкт-Петербург)

«Сибиряк» (Новосибирск) – «Норильский никель» (Норильск)

КПРФ (Москва) – «Синара» (Екатеринбург).

Напомним, что в регулярке этого сезона «Прогресс» занял 7 место и во второй раз кряду в свой истории получил право на участие в серии плей-офф.

Ранее главный тренер команды обращался к руководству лиги с просьбой допустить коллектив до игр на вылет.