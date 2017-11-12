Команда из столицы Удмуртской Республики одержала победу в ½ над тамбовской «Академией футбола».

Крымск. Ижевские футболистки «Торпедо» поборются за победу в финальном этапе Первого дивизиона. Команда из столицы Удмуртской Республики одержала победу в ½ над тамбовской «Академией футбола».

По ходу матча клуб из столицы республики уступал соперницам со счетом 0:1, но смог перехватить инициативу и добиться волевой исторической (впервые в истории клуб будет выступать в финале) победы. В финале коллективу будет противостоять победитель пары «Чертаново-М» и «Спарта-Свиблово». Оба коллектива из Москвы.

Отметим, что на групповом этапе «Торпедо» заняло второе место, уступив по очкам лишь «Чертаново-М».