«Ижевская винтовка-2017» пройдет в Удмуртии с 17 по 23 декабря

Организаторы пообещали зрителям насыщенную культурно-развлекательная программу.

Ижевск. Удмуртия. Биатлонные соревнования «Ижевская винтовка-2017» пройдут в Удмуртии с 17 по 23 декабря. Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, в них примут участие мужчины и юниоры.

Организаторы ожидают прибытие 250 стреляющих лыжников. Гонки в рамках чемпионата и кубка России состоятся на территории спортивного комплекса Демидова.

Программа соревнований:

17 декабря

- эстафета 4 х 7,5 км (мужчины), старт в 11:00;

- эстафета 4 х 7,5 км (юниоры), старт в 13:15;

20 декабря - гонка 20 км. (мужчины), старт в 11:00;

21 декабря - гонка 15 км. (юниоры), старт в 11:00;

22 декабря - спринт 10 км. (мужчины), старт в 11:00;

23 декабря - спринт 10 км. (мужчины, юниоры), старт в 11:00.

17 декабря на территории комплекса пройдет торжественная церемония открытия. По прогнозам организаторов, ее участниками станут члены правительства региона, руководство Союза биатлонистов России, победители «Ижевской винтовки» разных лет, ветераны спорта, заслуженные тренеры, конструкторы-оружейники и юные воспитанники удмуртского биатлона.

Начнется церемонии – в 12:30 по местному времени.

На протяжении всего спортивного мероприятия зрителей и участников ждет насыщенная культурно-развлекательная программа.

«В части концертной программы ждут выступления творческих коллективов, будут работать анимационные площадки: фотозона с конкурсами, розыгрыш призов и много других неожиданных сюрпризов от организаторов», - говорится в сообщении.

Для удобства болельщиков в дни соревнований будет курсировать бесплатный мини-автобус. Сбор болельщиков традиционно будет проходить напротив торгового центра «Малахит». Расписание движения автотранспорта будет сообщено дополнительно.

Также в рамках «Ижевской винтовки» совместно с удмуртским филиалом «Почты России» состоится процедура гашения почтовой карточки, выпущенной ограниченным тиражом специально для соревнований.

«Все желающие смогут приобрести тематическую карточку и сразу отправить её по почте в любой уголок мира», - сообщает Минспорта Удмуртии.