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      Глазовский «Прогресс» в ¼ плей-офф Суперлиги встретится с «Сибиряком»

      11:00, 30 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      11:00, 30 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      152
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Глазов\n#футбол\n#Удмуртия
      Фото: МФК "Прогресс"
      152
      0

      Игры в Новосибирске пройдут 6 и 7 мая. В случае, если понадобится дополнительный матч, команды проведут поединок в Ижевске 11 числа.

      Ижевск. Глазовский мини-футбольный клуб «Прогресс» в ¼ плей-офф Суперлиги встретится с «Сибиряком». Игры в Новосибирске пройдут 6 и 7 мая. В случае, если понадобится дополнительный матч, команды проведут поединок в Ижевске 11 числа.

      Напомним, что в заключительном матче «регулярки» «Прогресс» на выезде обыграл подмосковное «Динамо» со счетом 5:1 и занял по итогам чемпионата 8 место.

      Другие пары плей-офф выглядят следующим образом.

      «Дина» (Москва) - КПРФ (Москва)

      «Газпром-Югра» (Югорск) – «Тюмень» (Тюмень)

      «Динамо» (Московская обл.) – «Синара» (Екатеринбург) 

      11:00, 30 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      152
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Глазов\n#футбол\n#Удмуртия
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