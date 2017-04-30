Глазовский «Прогресс» в ¼ плей-офф Суперлиги встретится с «Сибиряком»

Игры в Новосибирске пройдут 6 и 7 мая. В случае, если понадобится дополнительный матч, команды проведут поединок в Ижевске 11 числа.

Ижевск. Глазовский мини-футбольный клуб «Прогресс» в ¼ плей-офф Суперлиги встретится с «Сибиряком». Игры в Новосибирске пройдут 6 и 7 мая. В случае, если понадобится дополнительный матч, команды проведут поединок в Ижевске 11 числа.

Напомним, что в заключительном матче «регулярки» «Прогресс» на выезде обыграл подмосковное «Динамо» со счетом 5:1 и занял по итогам чемпионата 8 место.

Другие пары плей-офф выглядят следующим образом.

«Дина» (Москва) - КПРФ (Москва)

«Газпром-Югра» (Югорск) – «Тюмень» (Тюмень)

«Динамо» (Московская обл.) – «Синара» (Екатеринбург)