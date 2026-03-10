Воткинск. Удмуртия. С 10 марта Воткинский пруд начали готовить к прохождению паводка. Уровень воды будут понижать ежесуточно на 1–2 сантиметра вплоть до 21 марта. Об этом сообщил глава города Алексей Заметаев.

В связи с изменением уровня воды на льду могут появляться трещины и промоины. Это создает повышенную опасность для выхода на лед.

Глава Воткинска обратился к жителям и гостям города с просьбой строго соблюдать правила безопасности, не выходить на лед и провести разъяснительные беседы с детьми.

Напомним, уровень воды на Ижевском пруду начали понижать с 10 февраля.