Началось понижение уровня воды.
Воткинск. Удмуртия. С 10 марта Воткинский пруд начали готовить к прохождению паводка. Уровень воды будут понижать ежесуточно на 1–2 сантиметра вплоть до 21 марта. Об этом сообщил глава города Алексей Заметаев.
В связи с изменением уровня воды на льду могут появляться трещины и промоины. Это создает повышенную опасность для выхода на лед.
Глава Воткинска обратился к жителям и гостям города с просьбой строго соблюдать правила безопасности, не выходить на лед и провести разъяснительные беседы с детьми.
Напомним, уровень воды на Ижевском пруду начали понижать с 10 февраля.
