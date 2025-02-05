Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Симба, Алекс и Диего: львы на арене Цирка Удмуртии Лонгрид Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид

В удмуртской деревне Чемошур-Уча завершилось благоустройство каньона и родника 

17:37, 05 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В удмуртской деревне Чемошур-Уча завершилось благоустройство каньона и родника 
17:37, 05 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
72
0
#Можга\n#Удмуртия\n#благоустройство
Источник фото: администрация Можгинского района
72
0

Объект станет частью туристического маршрута. 

Можга. Удмуртия.  В деревне Чемошур-Уча Можгинского района завершено благоустройство родника и каньона, которое стало частью реализации наказа избирателей 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. 

Первыми посетителями обновлённого каньона стали работники культуры Можгинского района. Их отзывы и предложения помогут в дальнейшем развитии объекта, учитывая уже имеющийся опыт организации туристических маршрутов в Удмуртии.

Чемошур-Учинский каньон в 2021 году внесён в список 100 главных достопримечательностей Удмуртии. В планах — создание туристического маршрута, который привлечёт гостей со всего региона.

17:37, 05 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
72
0
#Можга\n#Удмуртия\n#благоустройство