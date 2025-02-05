Можга. Удмуртия. В деревне Чемошур-Уча Можгинского района завершено благоустройство родника и каньона, которое стало частью реализации наказа избирателей 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Первыми посетителями обновлённого каньона стали работники культуры Можгинского района. Их отзывы и предложения помогут в дальнейшем развитии объекта, учитывая уже имеющийся опыт организации туристических маршрутов в Удмуртии.

Чемошур-Учинский каньон в 2021 году внесён в список 100 главных достопримечательностей Удмуртии. В планах — создание туристического маршрута, который привлечёт гостей со всего региона.