В результате двух пожаров в Завьяловском районе уничтожены несколько зданий и погибли семь куриц

Завьялово. Удмуртия. За минувшие сутки в Завьяловском районе произошло два крупных пожара с общей площадью возгорания в 261 квадратный метр. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Удмуртии.

Вечером 1 ноября в Завьялово загорелась баня, огонь затем перекинулся на дом. Баня огнём была уничтожена, также повреждена крыша дома. Обошлось без пострадавших.

В ночь на 2 ноября в деревне Докша огонь уничтожил курятник, сарай, баню и летнюю кухню. Повреждены обшивка дома и крыша. В огне погибли семь куриц.

В обоих случаях возгорание могло быть вызвано коротким замыканием.

«Не оставляйте без присмотра электроприборы, следи за состоянием электропроводки. Если ты знаешь, что в твоем жилье ветхая электропроводка – ее необходимо заменить. Кроме того, не надейся, что идеальная электропроводка и защитное устройство (УЗО) — это гарантия от пожаров. Будь бдителен всегда. Помни, что ответственность за состояние электропроводов и электроприборов в своем жилье несешь только ты», — напоминают в МЧС Удмуртии.