В Воткинском районе обнаружили сотню нелегально гуляющих свиней 

Воткинск. Удмуртия. Жителя Воткинского района застукали за выгулом сотни незадокументированных свиней. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

2 июля в Управление Россельхознадзора поступило сообщение о содержании стада свиней в Воткинском районе с нарушениями законодательства.

Специалист Управления обнаружил, что в двух километрах от починка Владимировский Воткинского района мужчина выгуливает сотню свиней. Установлено, что животные не учтены и не идентифицированы. Также они не вакцинированы и не обработаны против заразных болезней.

Владельцу свиней выдано предостережение о недопустимости нарушения ветеринарных требований.