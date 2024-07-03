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В Воткинском районе обнаружили сотню нелегально гуляющих свиней 

14:00, 03 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Воткинском районе обнаружили сотню нелегально гуляющих свиней 
14:00, 03 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
289
0
#свиньи\n#Воткинский район
Фото: unsplash.com (Marlene Haiberger)
289
0

Выяснилось, что животные не вакцинированы и не обработаны против заразных болезней.

Воткинск. Удмуртия. Жителя Воткинского района застукали за выгулом сотни незадокументированных свиней. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

2 июля в Управление Россельхознадзора поступило сообщение о содержании стада свиней в Воткинском районе с нарушениями законодательства.

Специалист Управления обнаружил, что в двух километрах от починка Владимировский Воткинского района мужчина выгуливает сотню свиней. Установлено, что животные не учтены и не идентифицированы. Также они не вакцинированы и не обработаны против заразных болезней.

Владельцу свиней выдано предостережение о недопустимости нарушения ветеринарных требований.

14:00, 03 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
289
0
#свиньи\n#Воткинский район