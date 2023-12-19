Один миллион рублей компенсации выплатит водитель из Удмуртии за смерть пассажира 

Воткинск. Удмуртия. Один миллион рублей компенсации морального вреда взыскал Воткинский районный суд с водителя, по вине которого произошла авария в июне 2023. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобиля «Лада Ларгус» и вылетел с дороги.

В результате водитель получил тяжёлые травмы, а пассажир скончался на месте ДТП.

Помимо компенсации, суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 5 лет, а также запрет заниматься деятельностью, связанной с управлением машиной, на срок 2,5 года.