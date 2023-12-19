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Один миллион рублей компенсации выплатит водитель из Удмуртии за смерть пассажира 

09:36, 19 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
Один миллион рублей компенсации выплатит водитель из Удмуртии за смерть пассажира 
09:36, 19 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
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#авария\n#компенсация\n#моральный вред\n#Воткинский район
Фото: скриншот из видео Госавтоинспекции
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Помимо компенсации, суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 5 лет.

Воткинск. Удмуртия. Один миллион рублей компенсации морального вреда взыскал Воткинский районный суд с водителя, по вине которого произошла авария в июне 2023. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобиля «Лада Ларгус» и вылетел с дороги.

В результате водитель получил тяжёлые травмы, а пассажир скончался на месте ДТП.

Помимо компенсации, суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 5 лет, а также запрет заниматься деятельностью, связанной с управлением машиной, на срок 2,5 года.

09:36, 19 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
112
0
#авария\n#компенсация\n#моральный вред\n#Воткинский район