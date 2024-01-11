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Многодетной семье погорельцев в Удмуртии предоставят временное муниципальное жильё

16:30, 11 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Многодетной семье погорельцев в Удмуртии предоставят временное муниципальное жильё
16:30, 11 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
62
0
#Воткинский район\n#пожар\n#многодетные семьи
Фото: пресс-служба администрации Воткинского района УР
62
0

Также им помогут восстановить документы.

Воткинск. Удмуртия. Власти Воткинского района Удмуртии помогут многодетной семье погорельцев. Об этом сообщил в соцсетях глава муниципалитета Сергей Васильев.

Пожар 4 января уничтожил весь дом в деревне Ольхово, восстановлению он не подлежит. Вся семья в это время была на улице. Хозяйка дома вспоминает, что всё случилось так быстро, что не успели даже документы взять. В семье трое школьников, младшей – 8, старшему – 14 лет.

«Благодаря помощи неравнодушных людей семье принесли все необходимые вещи, сейчас главное восстановить документы и поправить материальное положение, чтобы на месте сгоревшего дома начать строительство нового. Пока семья ютится у тёти, но в ближайшее время мы поможем с предоставлением временного муниципального жилья и окажем посильную материальную помощь», — отметил Сергей Васильев.

16:30, 11 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
62
0
#Воткинский район\n#пожар\n#многодетные семьи