Руководители Воткинского района и Чайковского округа обсудили взаимодействие территорий

Воткинск. Удмуртия. Взаимодействие Воткинского района Удмуртии и Чайковского городского округа Пермского края обсудили их руководители. Об этом в соцсетях сообщил глава Воткинского района Сергей Васильев.

«На днях посетил город Чайковский. С главой Чайковского городского округа Алексеем Агафоновым обсудили взаимодействие наших территорий, ведь хоть мы и разные регионы, но благодаря близкому соседству тесно связаны. Многие жители посёлка Новый ездят в Чайковский на работу. А жители Чайковского трудятся на наших крупных предприятиях, таких как "Ижнефтепласт" и "Газпром трансгаз Чайковский"», — отметил Сергей Васильев.

Он также подчеркнул, что поскольку территория города Чайковский и Чайковского района объединены, участники встречи поделились опытом развития сельских территорий, обсудили вопросы благоустройства. Наметили планы сотрудничества в туристическом направлении, ведь в Чайковском есть немало мест, которые с удовольствием посещают туристы.

«Благодарю Алексея Валентиновича за продуктивную встречу. И пусть она станет началом тесного сотрудничества между нашими регионами», — резюмировал глава Воткинского района УР.