Четыре места отдыха у воды планируют открыть в Воткинском районе

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе запланировали открыть четыре места отдыха у воды. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава района Сергей Васильев.

Уже заключены договоры с управлением Роспотребнадзора по Удмуртии на проведение анализов воды и почвы. В случае положительного заключения люди смогут отдохнуть на пляжах в селах Перевозное и Июльское, а также деревнях Светлое и Черновской лесоучасток.

Также в водоёмах планируется провести работы по очистке дна. А для безопасности отдыхающих в этих местах отдыха будут работать матросы-спасатели.

Напомним, что в Ижевске и Можге уже открыты для посещения городские пляжи. В можгинском пруду можно купаться.