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Четыре места отдыха у воды планируют открыть в Воткинском районе

10:30, 24 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Четыре места отдыха у воды планируют открыть в Воткинском районе
10:30, 24 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
350
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#Воткинский район\n#Удмуртия\n#водоёмы\n#пляжи\n#места отдыха
Фото: unsplash.com (Jordan Whitfield)
350
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Вскоре специалисты Роспотребнадзора проведут анализы почвы и воды на этих территориях.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе запланировали открыть четыре места отдыха у воды. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава района Сергей Васильев. 

Уже заключены договоры с управлением Роспотребнадзора по Удмуртии на проведение анализов воды и почвы. В случае положительного заключения люди смогут отдохнуть на пляжах в селах Перевозное и Июльское, а также деревнях Светлое и Черновской лесоучасток.

Также в водоёмах планируется провести работы по очистке дна. А для безопасности отдыхающих в этих местах отдыха будут работать матросы-спасатели.

Напомним, что в Ижевске и Можге уже открыты для посещения городские пляжи. В можгинском пруду можно купаться.  

10:30, 24 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
350
0
#Воткинский район\n#Удмуртия\n#водоёмы\n#пляжи\n#места отдыха