У жителей Воткинского района с ограничением по здоровью появится возможность заниматься парусным спортом

Воткинск. Удмуртия. Жители Воткинского района с ограниченными возможностями здоровья смогут заниматься парусным спортом. Такая возможность появилась благодаря выигранному гранту в миллион рублей. Об этом сообщил глава района Сергей Васильев на своей странице «ВКонтакте».

Для спортсменов планируется приобрести 2 катамарана, 3 рации, 4 якоря, а также буйки, столы, стулья и спасательные жилеты. Тренировочная база будет сделана на месте спасательной станции Воткинского пруда. Воткинская районная организация инвалидов (ВОИ) приняла решение о развитии водных активностей после летнего фестиваля «IZHWATERFEST 2023».

В феврале начнётся изучение теории, а в конце мая планируется приступить к практическим занятиям на воде.

Общая сумма на реализацию проекта составила практически полтора миллиона рублей. «Реализация этого проекта станет очередным шагом для развития парусного спорта в Воткинском районе и в Удмуртии в целом», — резюмировал Сергей Васильев.

Напомним, что ранее Удмуртия выиграла грант на развитие парусного спорта.