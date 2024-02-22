В Воткинском районе Удмуртии сгорел пассажирский автобус

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе Удмуртии сгорел автобус. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Сообщение о возгорании в моторном отсеке рейсового автобуса сообщением «Чайковский – Пермь» на 7 км автодороги «Воткинск – Чайковский» поступило в 18:02 22 февраля. На момент прибытия пожарного подразделения происходило открытое горение транспорта. В 18:24 объявлена ликвидация пожара на площади 30 кв. метров.

В результате происшествия пострадали два человека: девочка 15 лет и молодой человек 19 лет. Оба получили колото-резаные раны кистей (они разбили окно). От госпитализации отказались.

Всего в транспорте находилось 38 пассажиров (двое из них дети) и водитель. Всех увезли на другом автобусе до автостанции в Воткинске.

К ликвидации пожара привлекались от МЧС России 6 человек, 2 единицы техники.