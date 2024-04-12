Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

Больше всех молока в Удмуртии за первый квартал года реализовал Воткинский район

14:35, 12 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Больше всех молока в Удмуртии за первый квартал года реализовал Воткинский район
14:35, 12 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
100
0
#Удмуртия\n#молоко\n#Воткинский район
Фото: ИА «Сусанин»
100
0

Объём вырос по сравнению с прошлым годом почти на 3 тыс. тонн.

Воткинск. Удмуртия. За первый квартал 2024 года Воткинский район занял первое место в Удмуртии по объёму реализации молока. Об этом доложил глава района Сергей Васильев на своей странице «ВКонтакте».

По сравнению с прошлым годом реализация молока выросла на 2,9 тыс. тонны. Что касается производства, объёмы молока увеличились на 3,3 тыс. тонны по сравнению с прошлым годом. Самый большой рост показало ООО «КамаАгро». 

«Хочу отметить еще одно достижение наших животноводов. В марте проходил месячник по безопасности молока. Предприятия нашего района успешно прошли проверку», — поделился успехами глава района.

14:35, 12 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
100
0
#Удмуртия\n#молоко\n#Воткинский район