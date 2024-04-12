Больше всех молока в Удмуртии за первый квартал года реализовал Воткинский район

Воткинск. Удмуртия. За первый квартал 2024 года Воткинский район занял первое место в Удмуртии по объёму реализации молока. Об этом доложил глава района Сергей Васильев на своей странице «ВКонтакте».

По сравнению с прошлым годом реализация молока выросла на 2,9 тыс. тонны. Что касается производства, объёмы молока увеличились на 3,3 тыс. тонны по сравнению с прошлым годом. Самый большой рост показало ООО «КамаАгро».

«Хочу отметить еще одно достижение наших животноводов. В марте проходил месячник по безопасности молока. Предприятия нашего района успешно прошли проверку», — поделился успехами глава района.