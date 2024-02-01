При выезде из посёлка Новый на трассу в Удмуртии может появиться светофор

Новый. Удмуртия. При выезде на трассу из посёлка Новый в Воткинском районе Удмуртии может появиться светофор. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал глава района Сергей Васильев. С просьбой к нему обратилась местная жительница.

«Жители посёлка просят помощи в организации установки светофора для регулирования движения при выезде из посёлка. Утром просто невозможно выехать из посёлка, что приводит к постоянным авариям на перекрёстке. Приходится долго стоять в пробке, потому что по трассе идёт большой поток машин», — сообщила подписчица главы района.

Сергей Васильев дал поручение администрации Воткинского района, чтобы они подготовили запрос в Миндортранс и ГИБДД Удмуртии, чтобы установить светофор.

«Как показывает практика, в принципе Миндортранс идёт на такие уступки. Так что, вполне вероятно, что там установят светофор», — резюмировал глава района.