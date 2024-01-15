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Воткинский район простился с местным жителем, погибшим на СВО

15:42, 15 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Воткинский район простился с местным жителем, погибшим на СВО
15:42, 15 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#СВО\n#прощание\n#Воткинский район
Фото: unsplash.com (Дэвид Томасети)
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Поддержка семьи Валерия Пьянкова оказывается в полном объёме.

Воткинск. Удмуртия. Воткинский район простился с местным жителем, погибшим на СВО. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Васильев в социальных сетях.

«Сегодня мы простились с рядовым Пьянковым Валерием Борисовичем, погибшим в ходе специальной военной операции», — высказался глава района.

Похороны Валерия Пьянкова прошли со всеми воинскими почестями. Помощь семье рядового оказывается в полном объёме.

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким погибшего.

15:42, 15 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
1000
0
#СВО\n#прощание\n#Воткинский район