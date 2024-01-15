Воткинск. Удмуртия. Воткинский район простился с местным жителем, погибшим на СВО. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Васильев в социальных сетях.

«Сегодня мы простились с рядовым Пьянковым Валерием Борисовичем, погибшим в ходе специальной военной операции», — высказался глава района.

Похороны Валерия Пьянкова прошли со всеми воинскими почестями. Помощь семье рядового оказывается в полном объёме.

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким погибшего.