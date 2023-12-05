Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Nonamegroup. У качества есть имя Лонгрид Александровский собор: история одного изъятия Лонгрид Ижевский «Дом №1» Лонгрид

Двое мужчин провалились под лёд в Воткинском районе

13:38, 05 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
Двое мужчин провалились под лёд в Воткинском районе
13:38, 05 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
326
0
#Воткинский район\n#Удмуртия\n#смерть\n#Кама
Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии
326
0

К сожалению, оба погибли.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе двое мужчин провалились под лёд. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии.

3 декабря 2023 года в 17:04 в службу поступило сообщение о том, что утром двое мужчин на мотобуксировщике уехали в сторону городского водохранилища на рыбалку и до сих пор не вернулись

Спасатели обнаружили тела рыбаков на Каме, возле устья реки Лубзянка. На данный момент обстоятельства гибели выясняются.

Спасатели настоятельно рекомендуют не выходить на лёд и просят запомнить, что безопасная толщина льда не менее 10 см.

Если вам требуется помощь, звоните по номеру «112»

13:38, 05 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
326
0
#Воткинский район\n#Удмуртия\n#смерть\n#Кама