Двое мужчин провалились под лёд в Воткинском районе

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе двое мужчин провалились под лёд. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии.

3 декабря 2023 года в 17:04 в службу поступило сообщение о том, что утром двое мужчин на мотобуксировщике уехали в сторону городского водохранилища на рыбалку и до сих пор не вернулись

Спасатели обнаружили тела рыбаков на Каме, возле устья реки Лубзянка. На данный момент обстоятельства гибели выясняются.

Спасатели настоятельно рекомендуют не выходить на лёд и просят запомнить, что безопасная толщина льда не менее 10 см.

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