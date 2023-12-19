Почти год в одной из деревень Удмуртии не могли наладить работу банкомата

Воткинск. Удмуртия. Глава Воткинского района Удмуртии Сергей Васильев побывал в деревне Черновской лесоучасток. Как рассказал он в соцсетях, здесь сельские сходы с участием руководства района не проходили несколько лет.

«У жителей накопилось довольно много вопросов. Они касались ремонта дороги в деревне, очистки пруда, газификации, возобновления работы передвижного Сбербанка», — отметил глава района.

Около года назад он перестал ездить в деревню, поскольку невозможно стало пользоваться прежней точкой подключения электричества, необходимой для работы банкомата.

«Этот вопрос проработал с руководством Сбербанка, найдена новая точка подключения, поэтому скоро жители снова смогут пользоваться привычными услугами», — заверил Сергей Васильев.

Кроме того, жители попросили обратить внимание на инвестиционную площадку — бывший паркетный цех. Глава района взял вопрос на проработку.