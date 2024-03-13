Новая амбулатория открылась в удмуртской деревне Кварса

Кварса. Удмуртия. В новой врачебной амбулатории в деревне Кварса Воткинского района Удмуртии приняли первых пациентов. Как сообщает пресс-служба Минздрава республики, здесь будут оказывать амбулаторную медицинскую помощь 2,4 тысячам жителей деревень Кварса, Фотены, Двигатель, в том числе 571 ребёнку.

Старое здание амбулатории находилось в приспособленном здании 1974 года, которое уже не подходило для медицинского учреждения. В здании было холодно, стены в трещинах. В новой амбулатории есть кабинеты терапевтов и педиатра, акушерско-гинекологический и стоматологический кабинеты, физиолечение, отдельная «красная зона». Работать здесь будут участковый терапевт, два фельдшера, зубной врач, участковые медицинские сестры. В ближайшее время здесь появится и свой врач педиатр.

«Эта амбулатория — пример того, к чему мы стремимся в сельской медицине. Такие современные, удобные, комфортные амбулатории и ФАПы, которые нравятся и врачам, и пациентам, должны появляться во всех населённых пунктах. На 2024 год у нас запланировано возведение 7 объектов — 2 амбулаторий и 5 фельдшерско-акушерских пунктов», — отметил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.