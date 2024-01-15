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Детям из деревни Метляки Воткинского района организовали проезд до школы

17:56, 15 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Детям из деревни Метляки Воткинского района организовали проезд до школы
17:56, 15 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
33
0
#дороги\n#прокуратура Удмуртии\n#Воткинский район\n#школы
Фото: arzik2
33
0

Маршрут открыт до деревни Гавриловка.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе детям организовали подвоз к Гавриловской средней школе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В надзорный орган поступило обращение от жительницы Воткинского района по поводу отсутствия подвоза учеников из деревни Метляки к их школе в деревне Гавриловка.

В ходе проверки установили, что дорога «деревня Гавриловка – деревня Метляки» находится в ненадлежащем состоянии, что препятствует подвозу школьников к месту обучения.

Благодаря представлению воткинского межрайонного прокурора открыт школьный маршрут, с января 2024 года детей исправно отвозят в школу.

17:56, 15 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
33
0
#дороги\n#прокуратура Удмуртии\n#Воткинский район\n#школы