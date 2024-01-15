Детям из деревни Метляки Воткинского района организовали проезд до школы

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе детям организовали подвоз к Гавриловской средней школе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В надзорный орган поступило обращение от жительницы Воткинского района по поводу отсутствия подвоза учеников из деревни Метляки к их школе в деревне Гавриловка.

В ходе проверки установили, что дорога «деревня Гавриловка – деревня Метляки» находится в ненадлежащем состоянии, что препятствует подвозу школьников к месту обучения.

Благодаря представлению воткинского межрайонного прокурора открыт школьный маршрут, с января 2024 года детей исправно отвозят в школу.