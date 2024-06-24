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Суд обязал ижевскую администрацию провести паспортизацию дорог в Ленинском районе

13:55, 24 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Суд обязал ижевскую администрацию провести паспортизацию дорог в Ленинском районе
13:55, 24 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
390
0
#дороги\n#прокуратура Удмуртии\n#Ижевск
Фото: ИА «Сусанин»
390
0

После представления прокурора мер по устранению нарушений не приняли.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске провели паспортизацию 18 дорог Ленинского района после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства по Удмуртии.

В ходе проверки прокуратуры Ленинского района было установлено, что почти два десятка дорог на территории района не имеют технических паспортов. Из-за этого нет возможности своевременной оценки эксплуатационного состояния дорог.

На основании этого прокурор внес главе города представление. Однако мер по устранению нарушений не приняли.

После этого прокурор обратился в суд с иском о возложении на администрацию МО «Город Ижевск» обязанности провести паспортизацию указанных дорог.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

13:55, 24 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
390
0
#дороги\n#прокуратура Удмуртии\n#Ижевск